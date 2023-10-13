الخارجية الأمريكية: لدينا قلق شديد من دخول إيران على خط القتال ضد إسرائيل

قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، سامويل وريبرغ، إن الولايات المتحدة يمتلكها قلق شديد من توسع الصراع ودائرة العنف والقتال ضد إسرائيل.

وأشار خلال مقابلة متلفزة عبر شاشة «العربية» مساء الخميس، إلى اتخاذ الإدارة الأمريكية الإجراءات كافة اللازمة لنقل لبعض المعدات العسكرية الأمريكية إلى المنطقة؛ لتأمين الغطاء الاستراتيجي إلى إسرائيل؛ منعا لتدخل إيران من الجبهة الشمالية.

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تملك دلائل بشأن دخول إيران على نطاق الصراع، متهما النظام الإيراني بالاضطلاع المباشر بتقديم المساعدات من الصواريخ والأموال إلى حماس، معقبا: «الولايات المتحدة ترى أن إيران لا تلعب أي دور إيجابي في المنطقة».

وأشار إلى استمرار إيران في مخططاتها الرامية إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة، مؤكدا أن الولايات المتحدة تتخذ كل الإجراءات اللازمة لمنع إيران من الاستمرار في نشاطاتها.

وتابع أن إسرائيل تملك حق الدفاع عن النفس في ظل استمرار الهجمات الصاروخية على المستوطنات الإسرائيلية .

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية الخميس؛ عن ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين من المستوطنين اليهود إلى 1300، فيما أصيب 3300 من بينهم العشرات بجروح خطيرة.

وصرح جيش الاحتلال عن ارتفاع عدد قتلاه خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية إلى 220، بالإضافة إلى أسر 81 جنديا وضابطا لدى المقاومة وفق تصريحاته الخميس.

وفي سياق متصل، أبلغ جيش الاحتلال 97 عائلة بأسر ذويهم على يد حركة المقاومة الفلسطينية حماس بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل الخميس.

ومنذ إطلاق جيش الاحتلال عملية السيوف الحديدية ضد الفلسطينيين؛ تواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية ارتكاب جرائم الحرب بحق المدنيين العزل من الأطفال والنساء جراء غاراتها الجوية التي أودت بحياة 1417 شهيدا وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين وفق وزارة الصحة الفلسطينية الخميس.