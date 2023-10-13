قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الجمعة، إن قطاع غزة يتعرض "لجريمة حرب وإبادة جماعية"، مشددا على أن اللجوء الذي حصل عام 1948 "لن يتكرر".

جاء ذلك في كلمة خلال مؤتمر صحفي بمكتبه في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بشأن الأوضاع في غزة.

وأضاف اشتية: "غزة اليوم تتعرض لإبادة جماعية، وهي منكوبة (...) عائلات بكامل أفرادها قضت تحت الأنقاض، ولا زالت بعض الجثامين تحت الركام"، وفقاً لوكالة الأناضول.

وتابع أن "أكثر من 583 طفلا وأكثر من 351 امرأة من بين الضحايا، هذه جريمة حرب وإبادة جماعية ودمار غير مسبوق في الأملاك الخاصة والمؤسسات والمنشآت العامة والبنية التحتية".

وطالب اشتية بـ"وقف العدوان" على غزة ووقف "إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية"، وبفتح "ممر آمن لتوصيل المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح" الحدودي مع مصر.

وتحدث عن "تحريض إعلامي غير مسبوق" على الشعب الفلسطيني وتحريض من بعض المسؤولين الدوليين بهدف الإساءة لقضيتنا، ما يشجع إسرائيل على التمادي في جرائمها".

وتابع اشتية: "إسرائيل أصدرت أمرا عسكريا بتهجير سكان شمال قطاع غزة من بيت حانون إلى جنوب وادي غزة، ودفعت بالناس إلى جنوب القطاع".

وأضاف: "الذي تريده إسرائيل هو خلق منطقة عازلة خالية من السكان وتهجيرهم ليس من شمال غزة فقط بل من كل قطاع غزة، وهذا يشمل أكثر من 2.3 مليون فلسطيني وهذه جريمة حرب".

وأردف: "شعبنا لن يغادر أرضه، ومنذ عام 1950 وإسرائيل تحاول توطين اللاجئين في الدول العربية، واليوم تحاول توزيع سكان قطاع غزة على دول العالم".

وفي 1948، هاجر وشُرّد نحو 800 ألف فلسطيني من مدنهم وقراهم من أصل 1.4 مليون شخص كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية في ذلك العام، هربا من "مذابح ارتكبتها عصابات صهيونية"، بحسب مراجع تاريخية، فيما تقول وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إن العدد كان 750 ألفا.

ومضى اشتية قائلا: "هذا الأمر لا نقبل به وشعبنا يعي ذلك ويعي ما معنى اللجوء ولن يتكرر، تتكرر المذابح على أيدي الإسرائيليين ولكن لن يتكرر اللجوء أو الهجرة".

وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".