حماس: استشهاد 70 شخصا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت النازحين إلى جنوب غزة

استشهد 70 شخصا وأصيب 200 آخرين اليوم الجمعة، في غارات جوية إسرائيلية استهدفتهم أثناء فرارهم إلى جنوب غزة، حسبما أفادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على ذلك القطاع الساحلي.



وقال متحدث باسم الحركة الإسلامية إن معظم الشهداء أطفال ونساء، مضيفا أن ثلاث قوافل من اللاجئين أصيبت فيما وصفها بأنها "مذبحة".



ونقلت وكالة أنباء معا الإخبارية الفلسطينية عن وزارة الداخلية في غزة قولها إن هذه حصيلة أولية لاستهداف قوات الاحتلال لشاحنة ومركبات لبعض للمواطنين أثناء نزوحهم من غزة والشمال إلى الجنوب عبر شارع صلاح الدين شرق مدينة غزة عصر اليوم.



وقالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال ألقى نحو 4 قنابل على النازحين ما أدى إلى وقوع تلك المجزرة، على حد قولها.



ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق سكان مدينة غزة إلى مغادرة منازلهم والانتقال جنوبا بحلول الساعة 8 مساء (1700 بتوقيت جرينتش).



ويفترض المراقبون أن هجوما بريا وشيكا ستشنه إسرائيل ردا على مقتل مئات المدنيين الإسرائيليين على يد مسلحين فلسطينيين يوم السبت الماضي.



ودعت الأمم المتحدة إسرائيل إلى إلغاء أمر الإخلاء، محذرة من أن الترحيل القسري لمئات الآلاف من الأشخاص من الأراضي الفلسطينية قد يعجل بوقوع "كارثة إنسانية".