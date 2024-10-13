فوربس: هاريس تتفوق على ترامب في عدد المليارديرات المؤيدين لها

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كشفت مجلة "فوربس" أن أكثر من 100 ملياردير أمريكي أفصحوا عن تأييدهم لأحد مرشحي الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب وكامالا هاريس، وأن الأخيرة تتفوق على خصمها بعدد المليارديرات الداعمين لها.

وحسب المجلة فإن 76 مليارديرا يؤيدون اليوم كامالا هاريس، بينما يؤيد دونالد ترامب 49.

وكتبت المجلة: "قد يبدو أصحاب الملياردات المواليون لهاريس مثيرين للسخرية لأنها تنتقد ترامب على دعمه السياسة الصديقة للمليارديرات، لكن هناك أسباب عملية تدفع الأثرياء لدعمها"، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

وأضافت المجلة أن 28 مليارديرا تبرع كل منهم بمليون دولار لمجموعات دعم هاريس، وأن بين الأثرياء الذي يؤيدون ترامب 26 مليارديرا تبرعوا بأقل من مليون دولار لدعمه، فيما تبرع 16 مليارديرا بما يتراوح 50 ألفا و999 ألف دولار.

وفي 5 أكتوبر الجاري ألقى إيلون ماسك المدير العام لشركة "سبيس إكس" وشركة "تيسلا" كلمة للمرة الأولى في مظاهرة لدعم ترامب.

وفي وقت سابق كتب ماسك أنه في حال فوز هاريس ستقدم السلطات الجديدة على التخلص من منصة "إكس"، وتعطيل برنامجه لاستكشاف المريخ.