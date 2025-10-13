 ترامب يناشد بوتين وقف الحرب في أوكرانيا: استمرارها ليس في صالحه - بوابة الشروق
الإثنين 13 أكتوبر 2025 11:03 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

ترامب يناشد بوتين وقف الحرب في أوكرانيا: استمرارها ليس في صالحه


نشر في: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 10:56 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 10:56 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدولة قطر، إن هناك حربا بين باكستان وأفغانستان، قد يتطلع لإنهائها، مضيفًا: "أنا جيد للغاية في نشر السلام وحل الحروب".

وأضاف في تصريحات صحفية من على متن الطائرة الرئاسية، قبل أن يهبط إلى مطار بن جوريون، صباح اليوم الإثنين، أنه يستهدف إنقاذ الأرواح؛ لا الحصول على نوبل.

واستكمل: "لا يجب أن نيأس أبدًا بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، كنت أظن أنها الأيسر في الإنهاء، ولكنها كانت الأصعب، وتشهد موت الآلاف أسبوعيا وهذا ما يجب التصدي له".


وناشد "ترامب"، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب الأوكرانية، قائلا: "إذا لم يتخذ قرار بإنهاء الحرب.. لن يكون ذلك جيدا بالنسبة له".

ووصل ترامب إلى إسرائيل، حيث سيلقي كلمة أمام الكنيست بعدها سيتوجه إلى شرم الشيخ، لحضور قمة تاريخية من أجل السلام يتخللها توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك