ميرتس من شرم الشيخ: لقد انتهت الحرب في غزة

أشاد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالخطوات الأولى في عملية السلام بين إسرائيل وحركة حماس واصفًا إياها بأنها حدث تاريخي.

وقال ميرتس في منتجع شرم الشيخ المصري اليوم الاثنين: "سيكون الثالث عشر من أكتوبر 2025 يومًا مهمًا في كتب التاريخ لهذه المنطقة، ولكن أيضًا للعالم بأسره. لقد انتهت الحرب في غزة".

وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي أنه تم النجاح "في إنهاء الصراع اليوم على الأقل".

ويشارك ميرتس في شرم الشيخ في مراسم توقيع خطة إحلال السلام في الشرق الأوسط بعد عامين من الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

وأعرب ميرتس عن أمله في أن تبدأ الآن مرحلة من السلام، والتعايش الجيد، والاستقرار الدائم في المنطقة، مشيرًا إلى أن ألمانيا مستعدة لتقديم إسهامها ولاسيما من خلال تقديم مساعدات إنسانية.

ووجّه ميرتس شكره إلى الوسطاء في هذا الصراع، ومن بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معربًا عن أمله في أن يستخدم ترامب أيضًا نفوذه على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا. وقال: "من هنا تنطلق إشارة مفادها بأنه عندما يتكاتف المجتمع الدولي، يصبح السلام ممكنًا. ولكن يجب ألا يكون ذلك ممكنًا في هذا المكان فقط".

وأضاف ميرتس أنه يعوّل أيضًا على استمرار التزام الولايات المتحدة بالسلام في أوكرانيا، وقال: "كما أظهرت التزامها في هذه المنطقة، ينبغي أن تُظهره معنا أيضًا في أوكرانيا في مواجهة روسيا".

كما عبّر المستشار عن ارتياحه لإطلاق سراح 20 شخصا إسرائيليا كانوا محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، بينهم أربعة أشخاص يحملون الجنسيتين الإسرائيلية والألمانية، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه ما زال يفكر في الضحايا، واستطرد: "بالنسبة لكثير من العائلات، فإن هذا اليوم هو أيضًا يوم للحزن ويوم لليقين بشأن مصير أقاربهم. هذا الأمر لن يُنسى — لا في تلك العائلات ولا في المنطقة".