الإثنين 8 ديسمبر 2025 6:56 م القاهرة
سالم الدوسري بديلا.. تشكيل السعودية لمواجهة المغرب في كأس العرب

عمرو سليم
نشر في: الإثنين 8 ديسمبر 2025 - 6:45 م | آخر تحديث: الإثنين 8 ديسمبر 2025 - 6:45 م

أعلن هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، تشكيل فريقه لمواجهة المغرب، على ملعب لوسيل، في ختام دور المجموعات من كأس العرب، التي تستضيفها قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

ويتصدر المنتخب السعودي  جدول ترتيب المجموعة الثانية ، إذ حصدت السعودية  6 نقاط بعد تفوقه على عمان وجزر القمر في الجولتين الأولى والثانية.

ويأتي منتخب المغرب في المركز الثاني، بجدول ترتيب المجموعة الثانية بكأس العرب، بعد أن نجح في حصد 4 نقاط، بتحقيقه انتصار وتعادل بالجولتين الأولى والثانية.

ويجلس نجم المنتخب السعودي وفريق الهلال سالم الدوسري على مقاعد البدلاء

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الرحمن الصانبي

خط الدفاع: علي مجرشي، وليد الأحمد، محمد سليمان، عبد الإله العمري

خط الوسط:  نواف بوشل، مراد هوساوي، مصعب الجوير

خط الهجوم: صالح الشهري، صالح أبو الشامات، عبد الرحمن العبود

بينما يتواجد على دكة البدلاء: نواف العقيدي، راغد النجار، أبو الشامات، تمبكتي، أيمن يحيى، ناصر الدوسري، عبد الله الخيبري، محمد كنو، سالم الدوسري، عبد الله الحمدان ، فراس البريكان.


