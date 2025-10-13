الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن ارتياحه البالغ إزاء الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين بالإفراج عن بقية الأسرى الإسرائيليين الأحياء المحتجزين في قطاع غزة.

وكتب جوتيريش عبر منصة "إكس"، أنه يشعر "بارتياح بالغ" إزاء استعادة الأفراد"الذين عانوا معاناة هائلة" لحريتهم ولم شملهم مع أسرهم قريبا.

وكرر جوتيريش دعوته لإعادة رفات الرهائن الذين قتلوا في غزة.

وحث جميع الأطراف على العمل انطلاقا من التقدم الأخير واحترام التزاماتهم وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار "لإنهاء الكابوس في غزة".

وقال إن الأمم المتحدة تدعم جميع جهود إنهاء الصراع في غزة وتخفيف معاناة المدنيين.