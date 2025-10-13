ارتفاع عدد قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية في المكسيك إلى 47

ارتفع عدد ضحايا العواصف القوية التي تسببت في دمار واسع النطاق في جميع أنحاء المكسيك إلى 47 قتيلا على الأقل بالإضافة إلى فقدان 38 آخرين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة، بحسب ما أفادت به السلطات يوم الأحد.

وظلت حوالي 260 بلدة، خاصة في المناطق الجبلية، معزولة عن العالم الخارجي. وامتلأت عشرات الآلاف من المنازل بالحطام والطين.

وواجهت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم محتجين محليين أثناء زيارتها لمدينة بوزا ريكا التي غمرتها الفيضانات على نطاق واسع في ولاية فيراكروز الشرقية.

ويطالب المتضررون بالحصول على مساعدة أسرع من السلطات. وقالت شينباوم في وقت لاحق في رسالة مصورة: "نعلم أن هناك الكثير من اليأس والقلق. سوف نعتني بالجميع".

وتضررت العديد من الطرق والجسور بسبب التيارات الهادرة للأنهار المتضخمة، مع إغلاق الأشجار المتساقطة والانهيارات الأرضية للعديد من الطرق. وبقي عشرات الآلاف من الناس دون كهرباء بسبب سقوط أعمدة الكهرباء.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من توقع هطول المزيد من الأمطار. ومع تشبّع التربة بالفعل، يتزايد خطر حدوث انهيارات أرضية إضافية.