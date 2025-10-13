هيئة الدواء تشارك في مؤتمر جمعية المعلومات الدوائية (DIA) لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا 2025

شارك الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جمعية المعلومات الدوائية (DIA) لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 2025، والذي عُقد افتراضيًا، بمشاركة نخبة من ممثلي الهيئات الدوائية الإقليمية والدولية، ورواد صناعة الدواء وخبراء التنظيم الدوائي حول العالم.



خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، أشار الحسيني إلى أن هيئة الدواء شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولًا مؤسسيًا شاملاً، ارتكز على بناء منظومة تنظيمية حديثة وشفافة قائمة على الأسس العلمية، تتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة.

وأكد الحسيني أن الهيئة نجحت في تحقيق المستوى الثالث من النضج التنظيمي في مجال تنظيم تداول الأدوية واللقاحات، وفقًا لتقييم منظمة الصحة العالمية، لتكون مصر أول دولة في أفريقيا تصل إلى هذا المستوى المتقدم من النضج التنظيمي.

كما أوضح أن السوق الدوائي المصري يُعدّ اليوم الأسرع نموًا في الشرق الأوسط وأفريقيا، بمعدل اكتفاء ذاتي يتجاوز 90%، مع تصدير المنتجات الدوائية إلى أكثر من 140 دولة حول العالم، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتميز الدوائي.

وشدد الحسيني على أن الرؤية الاستراتيجية للهيئة خلال السنوات المقبلة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل الريادة التنظيمية والاعتراف الدولي، والتحول الرقمي المرحلي، وزيادة الجاهزية التصديرية، وذلك في إطار سعي الهيئة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتميز ودعم تنافسية الصناعة الوطنية.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن التحديات الصحية العالمية تتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا منسقًا لضمان الأمن الدوائي للجميع، مشيرًا إلى التزام هيئة الدواء بالعمل مع شركائها في المنطقة والعالم لتعزيز شبكات التنظيم الدوائي وحماية الصحة العامة.

يُعد مؤتمر جمعية المعلومات الدوائية (DIA) منصة دولية رائدة تجمع بين صُنّاع القرار والمبتكرين في مجالات تطوير وتنظيم وتسويق الأدوية، بهدف تعزيز الوصول إلى أدوية آمنة وفعالة وعالية الجودة لجميع المرضى.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء على تعزيز التعاون الدولي وتوسيع آفاق الشراكات الاستراتيجية، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة في قطاع الدواء، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجالات التنظيم الدوائي والتصنيع والتصدير.