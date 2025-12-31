تامر مصطفى يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة الزمالك في كأس العاصمة

أعلن تامر مصطفى، المدير الفني للاتحاد السكندري، قائمة زعيم الثغر لمواجهة الزمالك، غدًا الخميس، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر 2025.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 3 نقاط، بينما يدخل الزمالك اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 4 نقاط من 3 مباريات، بعد أن صعد فريق سموحة مؤقتًا إلى مركز الوصافة برصيد 5 نقاط من 4 مباريات عقب تعادله المثير أمس مع كهرباء الإسماعيلية.

وينتمي فريق الزمالك إلى المجموعة الثالثة بكأس عاصمة مصر، التي تضم 6 أندية هي: كهرباء الإسماعيلية، حرس الحدود، سموحة، الاتحاد السكندري، زد، والمصري.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري على النحو التالي:

صبحي سليمان، كريم الديب، محمود جنش، عمرو صالح، أحمد محمود، محمود شبانة، محمود علاء، محمد توني، مصطفى إبراهيم، محمد كناريا، عبد الغني محمد، عبد الرحمن بودي، أحمد ناجي، جون إيبوكا، سيفوري إيزاك، محمد جابر، أحمد عاطف، أدهم علاء، أبوبكر اليادي، فادي فريد.