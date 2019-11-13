تامر أمين: لو طبقنا قانون دبي بتجريم نشر ما يسيء لها أمام العالم تلت أرباع البلد هتنام على البرش

علق الإعلامي تامر أمين، على تجريم حكومة دبي لنشر المواطن صور أو فيديوهات تشوه صورة دبي أمام العالم، قائلًا: «لو طبقنا القانون اللي بيتطبق في دبي تلت أرباع البلد هتنام على البرش».

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء أمس الثلاثاء، «مقلتش يفبرك، مقلتش شائعات أو يعمل فتنة عن طريق أخبار مغلوطة، حتى لو أخبار صحيحة وفيديوهات صحيحة لما العالم يشوفها ينظر لدبي نظرة وحشة أو يزعل من دبي أو يخاف من دبي، الدولة تجرم ده»، مشيرًا إلى أن معظم المواطنين بدبي مؤيدون لهذا القرار بالرغم من كبته للحرية وتقييده لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن العديد من الأشخاص بمصر يقومون برفع فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تسيئ وتشوه سمعتها وتؤثر على السياحة، مردفًا: «أي مواطن أجنبي بيفكر يزور مصر يشوف بوست أو فيديو أو صورة منزلها واحد مصري عن بلده بيتريق عليها وبيتريق على اللي فيها والخدمات والمناطق السياحية، مش هيجي طبيعي».

