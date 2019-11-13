روسيا تدعو إلى حل مسألة العثور على اليورانيوم في إيران بهدوء

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن بلاده اطلعت على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن العثور على يورانيوم داخل أحد الأهداف غير المعلنة في إيران، وتدعو إلى حل هذه المسألة بهدوء.

وأضاف ريابكوف -لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الأربعاء- "اطلعنا على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وموقف الجانب الروسي بسيط للغاية، ومن الضروري منح الإيرانيين وأمانة الوكالة الفرصة لتوضيح هذا الوضع بالكامل".

وتابع: "نعلم أنه على مدار تاريخ طويل من العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واجه عدد من الدول مواقف مماثلة أو حتى أكثر خطورة، تم حلها بطريقة هادئة ومهنية، دون تصعيد".