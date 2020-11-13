محافظ المنيا يشهد حفل تجليس الأنبا باسيليوس مطرانا لإبراشية الأقباط الكاثوليك

شهد أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم، حفل تجليس الحبر الجليل نيافة الأنبا باسيليوس، مطراناً لإبراشية المنيا، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك للأقباط الكاثوليك، بحضور المنسنيور نيقولاس هنري، سفير دولة الفاتيكان بمصر.
حضر الاحتفال، الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز المنيا، والبطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وسائر الكرازة المرقصية للأقباط الكاثوليك، والكاردينال أنطونيوس نجيب، كاردينال الكنيسة الجامعة، بجمهورية مصر العربية، ولفيف من القيادات التنفيذية، والأمنية، والشعبية بالمحافظة.
وقدم المحافظ، التهنئة إلى الأنبا باسيليوس على توليه منصب مطراناً لإبراشية المنيا، كما قدم التهاني لشعب المحافظة الكريم لاختيار أسقف وراعي لهم، داعيًا الله أن يديم له الصحة والبركة في منصبه الجديد، مؤكداً أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمضي بعزيمة لا تلين لتأمين مسيرة الأمة نحو التقدم والنماء ليحصد الشعب لمصري، بشائر التنمية والازدهار والرخاء.
وقال المحافظ، إن جميع الأديان السماوية نادت بالرحمة والمحبة والسلام فالإسلام دين السلام، والمسيحية هي دين المحبة، وعلى الأرض نحيا جميعاً بالمحبة والسلام، مشيراً إلى أن الشعب المصري العظيم سيظل يداً واحدة ونسيجا وطنيا واحداً، مؤمنين بثقافة التعددية وقبول الآخر، ومقدمين إعلاء مبدأ المواطنة والمساواة وعدم التمييز، فكلنا كمصريين لدينا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات تجاه وطننا الغالي مصر.
من جانبه قدم الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، الشكر للمحافظ، ولجميع قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية والأمنية، على مشاركتهم الغالية في الاحتفالية وعلى روح الأخوة والمحبة، معلنا مساندته ودعمه لجهود التنمية والبناء للمحافظة.
الجدير بالذكر أن قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، اعتمد انتخاب السينودس البطريركي للكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة نيافة للأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية سوهاج، مطرانا لكرسي هيرموبوليس المنيا خلفا لنيافة الأنبا بطرس فهيم المطران الشرفي للكرسي سابق الذكر.