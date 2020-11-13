محافظ المنيا يشهد حفل تجليس الأنبا باسيليوس مطرانا لإبراشية الأقباط الكاثوليك

شهد أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم، حفل تجليس الحبر الجليل نيافة الأنبا باسيليوس، مطراناً لإبراشية المنيا، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك للأقباط الكاثوليك، بحضور المنسنيور نيقولاس هنري، سفير دولة الفاتيكان بمصر.



حضر الاحتفال، الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، المستشار العسكري للمحافظة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز المنيا، والبطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وسائر الكرازة المرقصية للأقباط الكاثوليك، والكاردينال أنطونيوس نجيب، كاردينال الكنيسة الجامعة، بجمهورية مصر العربية، ولفيف من القيادات التنفيذية، والأمنية، والشعبية بالمحافظة.



وقدم المحافظ، التهنئة إلى الأنبا باسيليوس على توليه منصب مطراناً لإبراشية المنيا، كما قدم التهاني لشعب المحافظة الكريم لاختيار أسقف وراعي لهم، داعيًا الله أن يديم له الصحة والبركة في منصبه الجديد، مؤكداً أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمضي بعزيمة لا تلين لتأمين مسيرة الأمة نحو التقدم والنماء ليحصد الشعب لمصري، بشائر التنمية والازدهار والرخاء.



وقال المحافظ، إن جميع الأديان السماوية نادت بالرحمة والمحبة والسلام فالإسلام دين السلام، والمسيحية هي دين المحبة، وعلى الأرض نحيا جميعاً بالمحبة والسلام، مشيراً إلى أن الشعب المصري العظيم سيظل يداً واحدة ونسيجا وطنيا واحداً، مؤمنين بثقافة التعددية وقبول الآخر، ومقدمين إعلاء مبدأ المواطنة والمساواة وعدم التمييز، فكلنا كمصريين لدينا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات تجاه وطننا الغالي مصر.



من جانبه قدم الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، الشكر للمحافظ، ولجميع قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية والأمنية، على مشاركتهم الغالية في الاحتفالية وعلى روح الأخوة والمحبة، معلنا مساندته ودعمه لجهود التنمية والبناء للمحافظة.



الجدير بالذكر أن قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، اعتمد انتخاب السينودس البطريركي للكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة نيافة للأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية سوهاج، مطرانا لكرسي هيرموبوليس المنيا خلفا لنيافة الأنبا بطرس فهيم المطران الشرفي للكرسي سابق الذكر.