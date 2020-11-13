أعلنت شركة الترفيه الأمريكية العملاقة ديزني يوم الخميس، عن تسجيل خسائر في الربع الرابع مع استمرار جائحة فيروس كورونا في التأثير على أعمال المتنزهات الترفيهية.

وسجلت الشركة إيرادات بلغت 7ر14 مليار دولار، بانخفاض 23 بالمئة مقارنة بنفس الفترة العام السابق ، حسبما ذكرت في تقرير أرباحها الفصلية.

وتراجعت الإيرادات بنسبة 61 بالمئة لتبلغ 6ر2 مليار دولار في قطاع المتنزهات والتجارب والمنتجات، حيث ظلت متنزهات ديزني في كاليفورنيا مغلقة وسط تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وأعلنت شركة ديزني عن تسجيل خسارة قدرها 710 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 3 تشرين أول/أكتوبر. وهذا بالمقارنة مع صافي أرباح قدرها 777 مليون دولار قبل عام.

ومع ذلك، كانت الخسارة أقل حدة مما كان متوقعا، وشكلت تحسنا عن الربع الماضي، عندما سجلت ديزني خسائر قدرها 7ر4 مليار دولار. كما كانت الإيرادات أيضا أفضل من المتوقع، مما أدى إلى ارتفاع السهم بعد نشر البيانات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة والت ديزني بوب تشابك إن الشركة اتخذت خطوات نحو "نمو أكبر على المدى الطويل".

وقال "كانت النقطة المضيئة الحقيقية هي عملنا المباشر مع أعمال المستهلك، وهو أمر أساسي لمستقبل شركتنا، وفي هذه الذكرى السنوية لإطلاق ديزني + يسعدنا أن نعلن أنه اعتبارا من نهاية الربع الرابع، فإن الخدمة لديها أكثر من 73 مليون مشترك مدفوع - وهو ما يفوق توقعاتنا في عامها الأول فقط".

يشار إلى أنه في تشرين أول/أكتوبر، أعلنت ديزني عن إعادة هيكلة أعمالها للتركيز بشكل أكبر على السوق المزدهر للبث.