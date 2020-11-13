زوكربيرج: دعوة مستشار ترامب السابق لـ«قطع رأس» فاوتشي ليست كافية لحظره من فيسبوك

أخبر الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، موظفيه في اجتماع، الخميس، أن المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب، ستيف بانون، الذي اقترح قطع رأس كبير خبراء الصحة في أمريكا الدكتور أنتوني فاوتشي ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالية كريستوفر راي، لم يكن كافيًا لانتهاك قواعد المنصة على نحو يؤدي إلى حظره منها بشكل دائم، وفقًا لموظف بالشركة.



كان موقع تويتر قد علَق حساب بانون بشكل نهائي الأسبوع الماضي، بعد إبدائه تعليقات قطع الرأس في مقطع فيديو.



وبُث الفيديو على صفحة بانون في فيسبوك لمدة 10 ساعات، قبل نحو أسبوع، وشوهد ما يقرب من 200 ألف مرة قبل أن تزيله الشبكة، مشيرة إلى قواعدها بشأن سياسات العنف والتحريض.



وتم الإبلاغ عن تعليقات زوكربيرغ في وقت سابق من قبل رويترز وموقع BuzzFeed News، وأكدها لـCNN أحد موظفي فيسبوك.

ويتيح فيسبوك نظام "سترايك"، حيث يمكن في النهاية تعليق مخالفات القواعد المتكررة - على الرغم من أن بعض الإجراءات الفردية يمكن أن تؤدي إلى حظر فوري.

وقد يواجه بانون تعليقًا دائمًا إذا استمر في انتهاك قواعد فيسبوك.

وتم نشر الفيديو أيضا على خدمة استضافة الفيديوهات (يوتيوب)، بينما أزالته الشركة الفيديو دون أن تحظر قناة بانون.