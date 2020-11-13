فرنسا: سنشارك في اجتماعين لمجوعة مينسك حول قره باغ في موسكو ونيويورك

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن بلاده ستشارك، الأسبوع المقبل، في اجتماعين لمجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمعنية بحل قضية قره باغ.

وقال لودريان، في كلمة ألقاها اليوم الخميس في مجلس الشيوخ الفرنسي: "وقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ نبأ جيد. لكن يجب أن يتم الالتزام به بشكل كامل".

وأضاف أنه يجب الاعتماد على الاتفاقات التي تم التوصل إليها للمضي قدما في طريق تسوية النزاع، مشيرا إلى استمرار أنشطة مجموعة مينسك.

وأوضح أنه من المخطط أن تجري مجموعة مينسك الأسبوع المقبل اجتماعين في موسكو ونيويورك بمشاركته ووزيري الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والأمريكي، مايك بومبيو.

وأصدر رئيسا روسيا، فلاديمير بوتين، وأذربيجان، إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، يوم 9 نوفمبر بيانا مشتركا ينص على إعلان وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني، اعتبارا من يوم 10 نوفمبر، مع احتفاظ قواتهما بالمواقع التي كانت عليها قبل التوصل إلى هذا الاتفاق.

ويقضي البيان بنشر مهمة لقوات حفظ السلام الروسية تشمل 1960 عسكريا و90 عربة نقل مصفحة و380 قطعة من العربات والمعدات الخاصة.

ووصف علييف هذا البيان بـ"الانتصار لأذربيجان والاستسلام من قبل أرمينيا"، بينما قال باشينيان إن "هذا القرار صعب وموجع لكنه ضروري لأنه منع خسارة ستيباناكيرت (خانكيندي) ومدن أخرى"، مع محاصرة جيش جمهورية قره باغ غير المعترف بها والذي يضم 20 ألف عسكري.