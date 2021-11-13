محافظ أسوان يوجه باستئناف حركة الملاحة النهرية بعد توقف الأمطار

عودة التيار الكهربائي تدريجياً عدد من محطات التغذية الكهربائية من الخدمة

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان باستئناف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل وبحيرة ناصر، بجانب إعادة فتح الطرق السريعة مع التزام سائقي المركبات بالتهدئة والسرعات المقررة.

جاء ذلك في إطار متابعة تداعياء سوء الأحوال الجوية وتقلبات الطقس وعقب انتهاء العاصفة الترابية وتوقف سقوط الأمطار الرعدية على بعض مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح محافظ أسوان أنه جاري العمل على إعادة التيار الكهربائي تدريجياً بعد خروج عدد من محطات التغذية الكهربائية من الخدمة، لافتاً إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بإشراف من اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة تتابع أولاً بأول أعمال شفط وكسح المياه من الشوارع والمناطق السكنية مع رفع الأشجار التي سقطت بسبب قوة الرياح، علاوة على أصلاح أعمدة الإنارة والهوائيات الكهربائية، وهو الذى يتوازى مع توفير كميات من الأمصال بالمستشفيات والوحدات الصحية للتعامل مع الحالات المصابة بلدغات العقارب والثعابين.