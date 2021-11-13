أحمد السقا: مش قادر أنسى لحظة دخول علاء ولي الدين وأحمد زكي القبر

قال الفنان أحمد السقا، إنَّه شارك في دفن وجنازات الكثير من نجوم الفن لكن يظل المشهد الأصعب عليه الذي لا يغيب عن ذاكرته لحظتي دفن علاء ولي الدين وأحمد زكي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الجمعة: "علاء ولي الدين كان عشرة عمري وصاحبي وكان لسه راجع من البرازيل".

وعرضت أسما صورة للراحلين صلاح السقا ومحمد الصغير والد وحما السقا، فبدت على الفنان الشهير علامات التأثر، وقال: "دول آبائي الاثنين.. ربنا ما يكتب على حد، الفراق صعب لكن ربنا أعطانا نعمة النسيان وأنا اللي دفنتهم.. ربنا يرحمهم .. كانوا طيبين جدا".

وتابع: "وحشني كلام أبويا ونصائحه وهزاره وأتمنى يكون في حته أحسن من الدنيا بكتير، وأنا الصندوق الأسود بتاع حمايا ومكنش يقعد ويفضفض مع حد غير معايا حتى لو مختلف مع مها وهو كان عنده ثقة فيا جدًا وكان شايفيني أيقونة في الرجولة وديما يقولى إني الراجل اللى في ضهره".