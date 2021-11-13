الأمطار تؤجل انتخابات مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي

أجلت انتخابات نادي أسوان الرياضي لاختيار مجلس جديد، وذلك بعد تعرض المحافظة لأمطار غزيرة تسبب في إعاقة الحركة المرورية، لحين تحديد موعد آخر لإجراء الانتخابات.

ويأتي قرار التأجيل الذي اتخذه مجلس الإدارة وفقا للمادة ٢٤ من اللائحة التنفيذية الموحدة التي تتضمن أنه في حالة انعقاد الجمعية العمومية لظروف قهرية يمنح اجتماع المجلس خلال ٣٠ يوما؛ لتحديد موعد جديد للانتخابات بنفس الشروط والمرشحين.

وكانت خيام الانتخابات واللافتات تعرضت للسقوط ومقر اللجان داخل النادي تعرض للغرق وهو ما يجعل استحالة وصول الناخب لمقر اللجان.

وكان من المقرر، انطلاق الانتخابات اليوم بالتصويت في الجمعية العمومية؛ لاختيار المجلس الجديد من بين 30 مرشحا يخوضون المنافسة، من الساعة التاسعة صباح السبت 13 نوفمبر وحتى السابعة مساء، ولمدة يوم واحد فقط، ويبلغ إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت 12234 عضوا، موزعين على 20 لجنة.

ويتنافس على منصب رئيس المجلس الجديد، كلا من: "الشافعي محمود صالح وشهرته الشافعي صالح، وحسن عبدالقادر عبدالجواد وشهرته دكتور حسن عبدالقادر، ويوسف عبد الحي حسين وشهرته الكابتن مجدي سبالك".

بينما يتنافس على مقعد نائب الرئيس كلا من: "محمد أحمد محمد صالح، وشهرته حمادة صالح، ومحمد رضا محمد وشهرته رضا هريدي، وياسر حمدي محمد وشهرته ياسر حمدي منيب".

كما يتنافس على منصب أمين الصندوق كلا من: "أبو الحسن الشاذلي محمد، ومحمد سيد حامد".

ويخوض 6 أشخاص منافسة أعضاء مجلس الإدارة تحت السن، وهم كلا من: "الأمين أحمد فؤاد وشهرته أمين أحمد زاهد، وخالد جمال عبد الناصر وشهرته خالد جمال عبد الناصر، ومحمد عنتر فراج وشهرته المهندس محمد عنتر، ومصطفى سيد سليمان وشهرته مصطفى كبارة، ومعتز ربيع هلال وشهرته معتز فقير، ويوسف عبد الغني عبد الله وشهرته يوسف شعبان جلال".

في حين يخوض منافسة الأعضاء فوق السن 16 مرشحا، وهم كلا من: "أحمد فكري إبراهيم وشهرته أحمد فكري أبو شناق، وأحمد ناصر جلال وشهرته أحمد صبور جلال، وإيهاب محمد منصور وشهرته إيهاب منصور، وتامر حسين محمد وشهرته تامر مرسال، ودعاء إبراهيم محمود، وسيف الدين محمد حسن وشهرته سيف كثير، وصلاح أحمد محمد وشهرته صلاح جمعة، وطارق عبد الوهاب عبد الراضي وشهرته الكوتش طارق، وعبد الجليل الطاهر الشرقاوي وشهرته رجب الشرقاوي، ومحمد حمدي محمد، ومحمد محمود عبد الرحيم وشهرته هاشم، ومحمد محمود يوسف وشهرته محمد سكاكا، ومحمود محمد عبده وشهرته محمود حنفي، ومحمود مصطفى عبد الله وشهرته محمود الشيمي، ومصطفى أمين محمد وشهرته مصطفى حمدي يعقوب، ووليد رزق بدر وشهرته دكتور وليد رزق بدر".