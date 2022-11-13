بيلوسي: يجب على بايدن الترشح مرة أخرى في الانتخابات القادمة

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الأحد، إن على الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يترشح لإعادة انتخابه في عام 2024، واصفة إياه بـ "الرئيس العظيم لبلدنا" الذي "حقق الكثير" للأمريكيين.

وأضافت بيلوسي في تصريحات أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية "لقد قام بالعديد من الأشياء الرائعة للغاية، إنه يضع المال في جيوب الناس، ويوفر لهم اللقاحات، وعاد الأطفال إلى مدارسهم، وعاد الناس إلى عملهم".

وكان مسؤولون في البيت الأبيض قد أشاروا في وقت سابق إلى أن بايدن يعتزم الترشح، لكنه لم يصل إلى حد إصدار إعلان نهائي.