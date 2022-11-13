مباحث كفر الشيخ تكثف البحث عن قاتلي أسرة في حالة تعفن بقلين

كثفت مباحث كفر الشيخ من جهودها لفك لغز مقتل أسرة ذبحا، في قرية الشقا بمركز قلين بكفر الشيخ، وجدت في حالة تعفن.

وتعود التفاصيل عندما تلقي اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بتلقي مركز شرطة قلين بلاغ من المدعو سعد أحمد الصاوي، 56 عامًا، فلاح، ويقيم بقرية الشُقة التابعة لمركز قلين، باكتشافه وفاة شقيقته، وزوجها ونجلهما وبهم آثار ذبح بالرقبة.

وكشف البلاغ عن اكتشاف الفلاح المذكور صاحب البلاغ زوج شقيقته المدعو "جلال. م. ع"، 80 عامًا، فلاح، جثة هامدة، ويوجد بها جرح ذبحي بالرقبة، وشقيقته "أنيسة. س. ا"، 75 عامًا، ربة منزل جثة هامدة، ويوجد بها كدمة بالرأس من الخلف، ونجلهما "محمد"، 45 عامًا، مدرس، جثة هامدة، وبها آثار طعنة بالرقبة، وجرح قطعي بالوجه، والجثث الثلاثة في بداية حالة تعفن.

وانتقل مأمور مركز شرطة قلين، ورجال مباحث المركز، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثامين المتوفين المذكورين داخل منزلهم المكون من طابق واحد عبارة عن شقتين متجاورتين، وتوجد جثة الأول رب الأسرة في غرفة معيشة الشقة الأولى، وجثتي الثانية، والثالث الزوجة، والابن بصالة الشقة الثانية مُسجين على ظهورهم ويرتدون ملابسهم كاملة.

وحرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة بمركز قلين في محافظة كفر الشيخ؛ للعرض ومباشرة التحقيقات.