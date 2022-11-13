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أستون فيلا يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة

شريف أبوحمد
نشر في: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 10:18 م | آخر تحديث: الأحد 13 نوفمبر 2022 - 10:18 م

يستهدف فريق أستون فيلا الإنجليزي الحصول على خدمات اللاعب الايفواري فرانك كيسي لاعب وسط برشلونة الإسباني، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة وذلك لتدعيم خط الوسط .

حيث يسعي الفريق الإنجليزي إلى تعزيز وسط الملعب خاصه وأنه يرغب في العثور على مقعد للمشاركة في أحد البطولات الأوروبية الموسم القادم .

في الوقت ذاته لايزال الايفواري بعيد كل البعد عن خطط المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز داخل ملعب الكامب نو، الأمر الذي يجعله يفكر في الرحيل للبحث عن المشاركة بشكل منتظم .

وذكرت شبكة " فوتبول توتال " أن فريق أستون فيلا يرغب في تقديم عرض يتراوح بين 12 إلى 14 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات فرانك كيسي في يناير المقبل .

يذكر أن فرانك كيسي قد انضم إلى برشلونة الصيف الماضي، قادمًا من فريق ميلان الإيطالي في صفقة إنتقال حر .


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