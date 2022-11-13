أستون فيلا يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة

يستهدف فريق أستون فيلا الإنجليزي الحصول على خدمات اللاعب الايفواري فرانك كيسي لاعب وسط برشلونة الإسباني، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة وذلك لتدعيم خط الوسط .

حيث يسعي الفريق الإنجليزي إلى تعزيز وسط الملعب خاصه وأنه يرغب في العثور على مقعد للمشاركة في أحد البطولات الأوروبية الموسم القادم .

في الوقت ذاته لايزال الايفواري بعيد كل البعد عن خطط المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز داخل ملعب الكامب نو، الأمر الذي يجعله يفكر في الرحيل للبحث عن المشاركة بشكل منتظم .

وذكرت شبكة " فوتبول توتال " أن فريق أستون فيلا يرغب في تقديم عرض يتراوح بين 12 إلى 14 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات فرانك كيسي في يناير المقبل .

يذكر أن فرانك كيسي قد انضم إلى برشلونة الصيف الماضي، قادمًا من فريق ميلان الإيطالي في صفقة إنتقال حر .