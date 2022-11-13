انطلقت مساء اليوم الأحد، فعاليات الدورة ال44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بحفل مبهر شهد مشاركة واسعة من الفنانين والشخصيات العامة.

بدأ الحفل بعزف النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، تلاه فقرة غنائية استعراضية على المسرح الكبير بدار الأوبرا بصوت النجم الراحل سمير صبري.

وأعرب الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، في كلمته، عن اعتزازه وفخره بتولي مسؤولية الدورة الـ44 للمهرجان، مقدما الشكر للحكومة على دعمها الواسع للمهرجان خاصة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

وأشار إلى أن المهرجان يزخر بأفلام مميزة تقترب من 100 فيلم، كما تشهد عروض أفلام لأول مرة بإفريقيا والشرق الأوسط.

ثم صعدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، خشبة المسرح، معلنة افتتاح الدورة الـ44 للمهرجان رسميا.

وتسلمت المخرجة كاملة أبو ذكري، جائزة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، حيث سلمتها لها الفنانة نيللي كريم.

وقالت كاملة أبو ذكري، في كلمتها، إن حلمها كان مجرد الحضور أو المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي، ولم تكن تتخيل أن تقف على المسرح للتكريم بتلك الجائزة الرفيعة.

وأعربت عن شكرها العميق لكل من قدم لها الدعم والمساندة في مشوارها وبينهم مخرجون ونجوم، إلى جانب أسرتها من الأب والأم والزوج والابنة.

وكذلك تسلم المخرج المجري الكبير بيلا تار جائزة تكريمه سامها له الفنان حسين فهمي.

وقال بيلا تار، في كلمته، إنه لشرف عظيم التكريم من جانب مهرجان القاهرة السينمائي، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي يزور القاهرة لكنه يشعر بود وألفة بلغة السينما التي تجمع مشاعر البشر بغض النظر عن الجنسية أو الدين.

وكرّم المهرجان الفنانة الكبيرة "لبلبة" حيث تم منحها جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر.

وجاء تكريم القاهرة السينمائي للفنانة المتميزة لبلبة، تقديرًا لمسيرتها الفنية الكبيرة التي قدمتها خلال السنوات الماضية، وتنوعت ما بين المسرح والسينما والتليفزيون والاستعراض، واستطاعت من خلالها حجز مكانة خاصة لدى جمهورها في مصر والوطن العربي.

ولبلبة دخلت المجال الفني وهي طفلة بعمر الـ5 سنوات، كان لها طابعًا خاصًا في الاستعراض والتمثيل وظهرت كموهبة مختلفة، وقدمت 88 فيلما سينمائيا منهم 6 بطولات في طفولتها، و 4 مسلسلات تليفزيونية، ولها 268 أغنية منهم 30 أغنية للطفل.

كما شاركت كعضو لجنة تحكيم في 6 مهرجانات دولية، و16 مهرجانا عربيا، وحصلت على أكثر من جائزة كأفضل ممثلة.

وشهد حفل الافتتاح حضورا واسعا من جانب النجوم والنجمات بينهم نيللي كريم وليلي علوي ووفاء عامر وإدوارد وأحمد الفيشاوي وأروى جودة.

وشهد حفل الافتتاح كذلك حضور يسرا، محمود حميدة، ليلى علوي، المخرجة إيناس الدغيدي، نبيلة عبيد، حسن الرداد، ريهام عبد الغفور، أنوشكا، نهال عنبر، شادي شامل، أحمد صيام، سميرة أحمد، هبة مجدي، ونيللي كريم وزوجها هشام عاشور على السجادة الحمراء، محمد حفظي وبشرى وشريف منير والفنان الشاب شادي شامل، سوسن بدر.

وظهر الفنان أحمد الفيشاوي على السجادة الحمراء، بمفرده وقام بأداء رقصات على السجادة الحمراء، ما لفت انتباه الحاضرين، كما ظهرت الفنانة أروى جودة على السجادة الحمراء مرتدية فستان أسود على طريقة الـ “ملاية لف”.

وشهد المهرجان حضور الفنان هاني شاكر، حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي لأول مرة له.

يعرض عقب الحفل فيلم الافتتاح "The Fabelmans"، وهو من إخراج المخرج الأميركي الشهير ستيفن سبيلبرج والذي لن يعرض في الشاشات العربية قبل بداية العام المقبل.

ويعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الحالية، إجمالا 97 فيلما، عدد الأفلام الطويلة 79 فيلما، عدد الأفلام القصيرة 18 فيلما، عدد الأفلام الكلاسيكية 10 أفلام، عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 عرضا، وعدد الدول المشاركة 52 دولة.

وتشهد الدورة الـ 44، تعاونا رائعا بين المهرجان ونشاط السينما، إذ سيتم لأول مرة ترميم فيلمين مهمين وهما "يوميات نائب في الأرياف" و"أغنية على الممر" وذلك في إطار حرص المهرجان على الحفاظ على التراث، لافتة إلى أن هذه الخطوة تُعد بمثابة رؤية جديدة تطبق للمرة الأولى في المهرجان.