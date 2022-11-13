أستون فيلا يواصل صحوته بثنائية في برايتون بالدوري الإنجليزي

حافظ فريق أستون فيلا على نتائجه الجيدة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، تحت قيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري.

وقلب أستون فيلا تأخره صفر / 1 أمام مضيفه برايتون، إلى فوز ثمين ومستحق 2 / 1، اليوم الأحد، في المرحلة السادسة عشر للمسابقة.

وارتفع رصيد أستون فيلا، الذي حقق انتصاره الثاني على التوالي في المسابقة تحت قيادة إيمري، إلى 18 نقطة في المركز الثاني عشر، في حين توقف رصيد برايتون عند 21 نقطة في المركز السابع.

وتقدم برايتون بهدف جاء في الثواني الأولى من عمر اللقاء عن طريق أليكسيس ماك أليستر، غير أن داني إنجز منح التعادل لأستون فيلا في الدقيقة 20 من ركلة جزاء.

وواصل إنجلز تألقه في المباراة، بعدما أضاف الهدف الثاني لأستون فيلا في الدقيقة 54، ليمنح فريقه النقاط الثلاث.

يذكر أن أستون فيلا تغلب 3 / 1 على ضيفه مانشستر يونايتد، في الظهور الأول لإيمري مع الفريق، يوم الأحد الماضي، قبل أن يخسر 2 / 4 أمام الفريق ذاته، يوم الخميس الماضي، في الدور الثالث لبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.