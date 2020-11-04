طهران: تصريحات المستشار الألماني بشأن إيران استفزازية وغير دبلوماسية

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتس الأخيرة بشأن إيران بأنها "تدخلية واستفزازية وغير دبلوماسية".

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أن كنعاني قال، اليوم الأحد: "للأسف، بعض أدعياء حقوق الإنسان جعلوها أداة لألاعيبهم السياسية بنسيانهم سجلهم المظلم تجاه الشعب الإيراني الأبي والمقاوم من خلال دعمهم الأعمى واللاإنساني لنظام (الرئيس العراقي الأسبق) صدام، ومواكبة إجراءات الحظر الظالمة بعد انسحاب أميركا من الاتفاق النووي وكذلك التزام الصمت تجاه الأعمال الإرهابية لتنظيم داعش وآخرها الهجوم الإرهابي على مرقد "شاهجراغ" (في شيراز)".

وأضاف: "ألمانيا تقدم نفسها كمدافعة عن حقوق الإنسان بتهربها من مسؤوليتها الدولية في احترام حق سيادة الدول، بالإضافة إلى إيواء الجماعات الإرهابية والانفصالية المناهضة للجمهورية الإسلامية الايرانية، واعتماد نهج انتقائي ومزدوج تجاه جرائم الكيان الصهيوني القاتل لأطفال في مختلف أنحاء العالم".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن تخريب العلاقات التاريخية له عواقب بعيدة المدى.

وتابع: "مطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال حقوق الإنسان من السلطات الألمانية قائمة طويلة، لذلك فان ألمانيا هي التي يجب عليها الكشف عن ماضيها بمسؤولية".

ودعا كنعاني المسؤولين الألمان إلى إعادة العقلانية إلى أجواء العلاقات ومنع زيادة ارتباكها، معتبرا أن الاحترام والمصالح المتبادلة هما السبيل الوحيد للتعاون المستدام.