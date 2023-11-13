الإسماعيلي يواجه المروج الليبي في ثاني مبارياته الودية استعدادًا لبيراميدز

يستضيف الإسماعيلي فريق المروج الليبي في الرابعة اليوم الإثنين باستاد الإسماعيلية في مباراة ودية، استعدادًا لمواجهة بيراميدز في الأسبوع السابع للدوري الممتاز المحدد موعدها 28 نوفمبر الحالي، بملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس بالقاهرة.

وكان الإسماعيلي قد فاز على ساحة دمياط 3 - صفر في المباراة الودية التي جرت أمس بملعب الدراويش سجل صالح جمعة هدفين أحدهما من ضربة جزاء وباسم مرسي هدفا.

بدأ أبناء الفانلة الصفراء اللقاء بتشكيل مكون من عبد الله جمال لحراسة المرمى ومحمد هاشم وحمادة صلاح وكريم عرفات وأحمد محسن "الدفاع" وبشار أشرف ومصطفى فارس وعبد الله السعيد وأحمد وجيه "للوسط" ومحمود الشبراوي وباسم مرسي "للهجوم".

ولعب بديلا في الشوط الثاني إياد العسقلاني وعصام صبحي وعبداللة محمد وحمدي النقاز ومحمد حسن وصالح جمعة وعبداللة حسن ومروان حمدي وحسن صابر.

جاء المباراة متوسطة المستوى، سيطر الإسماعيلي على شوطيها بفضل خبرة لاعبيه بالمقارنة بضيفهم ساحة دمياط وظهر صالح جمعة في قمة لياقته البدنية والفنية وأحرز هدفين أحدهما من ضربة جزاء، فيما اجتهد باسم مرسي وسجل هدفا.

تجدر الإشارة إلى أن الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال اتفق على خوض 3 مواجهات ودية أخرى بعيدًا عن مباراة ساحة دمياط والمروج الليبي وذلك أمام فيوتشر وطلائع الجيش والمقاولون العرب أيام 17 و19 و22 نوفمبر الحالي للتحضير للقاء بيراميدز الرسمي بالدوري الممتاز.