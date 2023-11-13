كتائب القسام تعلن تدمير ناقلة جنود إسرائيلية واستهداف دبابتين غرب مدينة غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، عن تدمير ناقلة جنود إسرائيلية غرب مدينة غزة بقذيفة «الياسين 105»، مؤكدة احتراقها بالكامل.

وأشارت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إلى استهداف دبابتين إسرائيليتين بقذيفة «الياسين 105»، وقذيفة «تاندوم» غرب مدينة غزة.

من جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي» في فلسطين، استهداف قاعدتي «كيسوفيم» و«مارس» العسكريتين الإسرائيليتين، برشقات صاروخية مركزة.

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الاثنين: «استهدفنا موقعي كيسوفيم ومارس العسكرية برشقات صاروخية مركزة».

وفي وقت سابق، أفاد شهود عيان أن اشتباكات عنيفة اندلعت فجر الإثنين، في دوار الخور وحي الرمال في تل الهوى غرب مدينة غزة، وأفادوا بوقوع انفجارات عنيفة في المنطقة جراء غارات لطيران الحربي الإسرائيلي.

وأعلنت «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي» في فلسطين، أنه «عند الساعة 16:45 بالتوقيت المحلي، قصفت سرايا القدس موقع كرم أبو سالم وقاعدة اميتاي برشقات صاروخية».

وأعلنت «كتائب القسام» في لبنان، «مسئوليتها عن قصف شمال حيفا ومغتصبتي شلومي ونهاريا شمال فلسطين المحتلة بعدة رشقات صاروخية مركزة، ردا على مجازر الاحتلال وعدوانه على أهلنا في قطاع غزة».

كما أشارت «القسام»، إلى أنها «قصفت تحشدات لقوات العدو في كيبوتس (حوليت) بقذائف الهاون من العيار الثقيل، واستهداف قوة صهيونية خاصة متحصنة في مبنى شمال بيت حانون بعبوة مضادة للأفراد، وتدمير 3 دبابات وناقلة جند على محور جنوب غرب غزة بقذائف الياسين105».

ونشرت «سرايا القدس»، مقطع فيديو يظهر مشاهد من استهداف طائرة إسرائيلية من نوع «هيرون تي بي» (إيتان) بصاروخ أرض جو.