حملة بشبابها تجوب الأماكن العامة في كفر الشيخ

خرج متطوعو حملة بشبابها بمحافظة كفر الشيخ، إلى الأماكن العامة وعقدت لقاءات على المقاهي، والمطاعم، وفي الشوارع وأماكن التجمعات الشبابية بقرى ومدن المحافظة.

وأعدت الحملة، برنامج لقاءات متنوعة للشباب ولجميع فئات المجتمع لتعزيز الوعي السياسي والثقافي وتوزيع المنشورات التي تقدم رؤية ورسالة الحملة لتحفيزهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024، بشبابها حملة أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتستمر بالمحافظة برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وحرص الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على تواجده في اللقاء التحضيري لتدشين الحملة في 25 من أغسطس الماضي، بحضور الشباب من كل المدن والقرى على مستوى المحافظة، مؤكدًا إطلاق المديرية لسلسلة من اللقاءات التثقيفية لتعزيز المشاركة السياسية بمراكز الشباب واستضافة أساتذة الجامعات المتخصصة في الاقتصاد، والعلوم السياسية لفتح آفاق جديدة للحوار مع الشباب في كل مدن وقرى المحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد شهد في 20 أغسطس الماضي تدشين حملة "بشبابها" لتشجيع الشباب على المشاركة السياسية، والتي تُعد الحملة الشبابية المنطلقة من فكر وتنفيذ شباب مصر، حملة بشبابها بمحافظة كفر الشيخ بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ محمود الصاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، ورئيس الحملة بالمحافظة دعاء شوقي رئيس الهيئة البرلمانية.