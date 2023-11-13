شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ودكتور محمد عبد القادر نائبا عن محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ختام فعاليات الدورة الـ 16 لملتقى الأقصر الدولي لفن التصوير، الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر، وذلك بحضور الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية - القائم بأعمال رئيس قطاع صندوق التنمية، وعمرو البسيوني رئيس هيئة قصور الثقافة ، والدكتورة صفية القباني، نقيب التشكيليين، الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الاقصر، والدكتور أحمد يحيى عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر.

وفي كلمتها قالت وزيرة الثقافة: إنه لمن دواعي سروري أن أتواجد معكم اليوم، في هذا الملتقى الدولي الهام لفن التصوير في عامه السادس عشر، الذي تحتضنه مدينة الأقصر منذ نشأته من 16 عاما، لتستمتع تلك النخب من فناني مصر والعالم بما تزخر به هذه المدينة من طبيعة ساحرة، المعبرة عن حضارة مصر العظيمة.

وأوضحت وزيرة الثقافة، أن الملتقى يفتح المجال أمام كل فناني العالم، لمعايشة طبيعتنا الساحرة، وتاريخنا العريق، ليكون ذلك كله مثيرا بصريا وفكريا لأعمالهم الفنية وتعبيراتهم الحرة، التي تُنتج كل عام، أعمالا تمتزج فيها كل تلك المقومات المصرية الأصيلة بثقافات العالم في دوله المختلفة.

وأضافت، أن ملتقى الأقصر الدولي لفن التصوير يحرص دائمًا من خلال اللجان التنظيمية المختلفة، على أن يتنوع في ضيوفه ليشمل كافة ثقافات العالم دون تمييز أو تفرقة، لتنمية الحوار بين الشعوب، من خلال فنانيها ومبدعيها، والذي يتمثل في النهاية في تلك الأعمال الفنية الرائعة التي تشرف وزارة الثقافة المصرية باقتنائها في نهاية كل دورة من الملتقى، لتبقى شاهدا على هذا التمازج والتعاون والمحبة والإخاء.

ودعت، الفنانين المصريين المشاركين من الكبار والشباب، لأن يكون فنهم رسولاً لثقافتنا حول العالم، وامتدادًا للتاريخ، الذي سجل من قبل منتجًا فنيًا وحضاريًا صنعه الأجداد، ومازال حتى اليوم شاهدًا على فصول التاريخ المصري المتعاقبة.

من جانبه وجه الدكتور وليد قانوش، الشكر لوزيرة الثقافة ولمحافظ الأقصر لما قدماه من دعم لنجاح هذه الدورة من الملتقى، كما وجه الشكر لكافة المُنظمين لما بذلوه من جهد لتخرج هذه الدورة الشكل الذي يليق بالفن المصرى.

وخلال الحفل أعلن الملتقي تكريم الفنان التشكيلي الكبير حلمى التوني، ونظرا للظروف الصحية ، تقرر إقامة حفل تكريمه والندوة المصاحبة في القاهرة مع معرض أعمال الدورة الحالية في ديسمبر المقبل.

وسلمت وزيرة الثقافة ومحافظ الأقصر، شهادات التكريم والمشاركة لفنانين المصريين والأجانب الذين شاركوا في الدورة الـ 16 من الملتقى وهم من مصر " محمد عبد الهادي، سلام يسرى، عاليا عيسى، عمر سناده، محمد تيسير حامد، مروة ناجى، مهاب عبد الغفار، يسرا حفض ، نهى الهام"، محمد عتيق "قطر" ، أمل فلمبان "المملكة العربية السعودية"، اليكساندر زيرنو كلييف "روسيا"، الفيا سارجين "تتارستان"، أتوسا رحمانيفار "الولايات المتحدة"، لوسينه تومانيان "أرمينيا"، ريوسوكي كوندو "اليابان"، سانجي شريستا "نيبال".

يذكر أن الدورة الـ 16 من ملتقى الأقصر الدولي لفن لتصوير شارك فيه 18 فنان مصريا وأجنبيا من 8 دول إلى جانب مصر، خلال الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر.

وكان حفل الختام قد بدأ بالوقوف دقيقة صمت حدادا على ارواح شهداء غزة.

كما شهد الحفل عرض فيلم تسجيلي مدته 3 دقائق يوثق ملامح دورة الملتقى الـ16، ولقطات مناهم الغاليات والجولات التي قام بها الفنانين المشاركين.