هآرتس: الجيش الإسرائيلي يستعد للبقاء في غزة حتى نهاية 2025 على الأقل

كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تعزز سيطرتها في غزة، ومن المرجح أن تمدد تواجدها حتى نهاية عام 2025 على الأقل.

ونشرت الصحيفة صور أقمار صناعية تظهر فتح جيش الاحتلال الإسرائيلي محاور جديدة وشق طرق واسعة في قطاع غزة؛ تمهيدا لتشييد بؤر استيطانية كبيرة للبقاء طويلا في القطاع.

وأشار تقرير الصحيفة، الذي نقلته «روسا اليوم»، إلى أن «الطرقات التي تشقها آليات الجيش الإسرائيلي تؤدي إلى المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة».

وقال أحد الضباط الإسرائيليين الذين يحاربون في القطاع: «لن ينسحب الجيش الإسرائيلي قبل عام 2026.. تسير الأعمال قدما وبأقصى سرعة».

وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يواصل بناء بنى تحتية في قطاع غزة، حيث يقوم بتوسيع الشوارع في محيط محور نتساريم، وإنشاء بنى تحتية للهواتف النقالة، بالإضافة إلى شبكتي الكهرباء والماء.

كما ذكر الضابط أن المباني التي ينشئها الجيش في هذه المناطق معدّة للبقاء لفترة طويلة.

وأكدت هآرتس أن هذه الأنشطة تأتي في سياق الاستعدادات الإسرائيلية للبقاء لفترة ممتدة في القطاع.