إعلام إسرائيلي: واشنطن تطالب بنشر سريع للجيش اللبناني جنوب الليطاني

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قالت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة، إن واشنطن تطالب بنشر سريع للجيش اللبناني جنوب الليطاني وإقامة نقاط تفتيش.

ونقلت قناة الجزيرة عن مصادرها أن الرسائل من لبنان تفيد بأن نشر قوات الجيش اللبناني لن يحدث بهذه السرعة، ولا يزال من نقاط الخلاف في المفاوضات -لوقف إطلاق النار بلبنان- موعد بدء انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني.

في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من اعتراض طائرة مسيّرة تسللت إلى منطقة سهل الحولة في الجليل.

كانت صفارات الإنذار أطلقت في بلدات عدة بالجليل الأعلى تحذيرا من تسلل طائرة مسيّرة إلى المنطقة.