جوجل تتيح للمستخدمين المشاركة في الأبحاث الطبية عبر هواتفهم فقط

طرحت شركة "جوجل" الأمريكية تطبيقا جديدا يتيح للمستخدمين المشاركة في الأبحاث الطبية بواسطة هواتفهم الذكية فقط، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

والهدف الرئيسي من تطبيق "Google Health Studies" المتوفر مجانا على هواتف "أندرويد"، هو تسهيل مشاركة عامة الناس في العلوم، من خلال جمع المعلومات الأساسية من آلاف الأشخاص العاديين، ويمكن للأطباء والباحثين جمع معلومات مهمة حول صحتهم، وتحديد أي اتجاهات مثيرة للقلق، بحسب شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وتأمل جوجل من خلال تطبيقها الجديد في تبسيط عملية جذب المتطوعين للمشاركة في الدراسات الطبية الكبري، من خلال ربط المؤسسات البحثية مباشرة بالمتطوعين المحتملين.

كما تهدف "جوجل" عبر التطبيق إلى المساهمة في الدراسات التي يمكن أن تساعد في مكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

وعند فتح تطبيق "Google Health Studies"، تظهر قائمة بالدراسات المتاحة ومعايير المشاركة فيها، ومن أجل التسجيل في دراسة يمكن للمشاركين الخضوع لعملية موافقة إلكترونية آمنة، وأن يوفروا المعلومات الديموغرافية الأساسية، والإجابة على أسئلة الاستطلاع لبدء المساهمة بالبيانات.

Introducing #GoogleHealthStudies: a new @Android app designed to make health research more accessible, provide better representation and help researchers focus on advancing health. Join our first study w/ @BostonChildrens: https://t.co/ieITyi6OtB pic.twitter.com/a6nE7MK4Mu