جوجل تتيح للمستخدمين المشاركة في الأبحاث الطبية عبر هواتفهم فقط

طرحت شركة "جوجل" الأمريكية تطبيقا جديدا يتيح للمستخدمين المشاركة في الأبحاث الطبية بواسطة هواتفهم الذكية فقط، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

والهدف الرئيسي من تطبيق "Google Health Studies" المتوفر مجانا على هواتف "أندرويد"، هو تسهيل مشاركة عامة الناس في العلوم، من خلال جمع المعلومات الأساسية من آلاف الأشخاص العاديين، ويمكن للأطباء والباحثين جمع معلومات مهمة حول صحتهم، وتحديد أي اتجاهات مثيرة للقلق، بحسب شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وتأمل جوجل من خلال تطبيقها الجديد في تبسيط عملية جذب المتطوعين للمشاركة في الدراسات الطبية الكبري، من خلال ربط المؤسسات البحثية مباشرة بالمتطوعين المحتملين.

كما تهدف "جوجل" عبر التطبيق إلى المساهمة في الدراسات التي يمكن أن تساعد في مكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

وعند فتح تطبيق "Google Health Studies"، تظهر قائمة بالدراسات المتاحة ومعايير المشاركة فيها، ومن أجل التسجيل في دراسة يمكن للمشاركين الخضوع لعملية موافقة إلكترونية آمنة، وأن يوفروا المعلومات الديموغرافية الأساسية، والإجابة على أسئلة الاستطلاع لبدء المساهمة بالبيانات.

Introducing #GoogleHealthStudies: a new @Android app designed to make health research more accessible, provide better representation and help researchers focus on advancing health. Join our first study w/ @BostonChildrens: https://t.co/ieITyi6OtB pic.twitter.com/a6nE7MK4Mu — Google Health (@GoogleHealth) December 9, 2020

وتتيح المنصة الموجودة على التطبيق للباحثين الوصول إلى البيانات من مجموعة كبيرة ومتنوعة من السكان في الوقت الفعلي، وبناء صورة أكثر تمثيلا للمشهد الصحي الحالي.

ونظرا لأن التطبيق يتعامل مع البيانات الحساسة، فقد أكدت "جوجل" أنها تعتمد على وسائل حماية عالية لضمان أمان بيانات مستخدميها، كما تقوم بتشفير جميع بيانات المشاركين وإخفاء هويتهم، كما أنه وفي ظروف معينة يمكن إرسال بيانات المشاركين إلى الباحثين في صورة مجمعة لمزيد من حماية خصوصية المشاركين.

ومع انتشار فيروس "كورونا" المستجد، أطلق تطبيق "Google Health Studies" حديثا دراسة لتحسين صحة الجهاز التنفسي، وذلك بالتعاون مع مستشفى بوسطن للأطفال وكلية الطب بجامعة هارفارد، وتهدف الدراسة إلى مساعدة العلماء والأطباء وخبراء الصحة العامة وعامة الناس على فهم ديناميكيات كيفية انتشار فيروسات الجهاز التنفسي بشكل أفضل.

واستطاعت الدراسة أن تجذب 1000 مستخدم حتى يوم الثلاثاء الماضي، والتي تهدف في النهاية إلى مشاركة 100 ألف، ومن المتوقع أن تستغرق الدراسة من 6 أشهر إلى عام، مع توقع بعض التحليلات المبكرة للنتائج في أوائل عام 2021.