السفير الأمريكي يقدم خريطة المغرب الكاملة المعتمدة رسميا من قبل حكومة الولايات المتحدة

أفاد بيان لوزارة الشؤن الخارجية المغربية بأن سفير الولايات المتحدة الأمريكية في المغرب ديفيد فيشر قدم اليوم السبت، خريطة المغرب التي تمشل الأقاليم الجنوبية، والتي اعتمدتها رسميا الحكومة الأمريكية.

وقال فيشر - خلال لقاء صحفي عقد بخصوص القرار الذى اتخذته الولايات المتحدة بالاعتراف بالسيادة الكاملة والتامة للمغرب على صحرائه -"يسعدني أن أقدم خريطة المملكة المغربية المعتمدة رسميا من قبل الحكومة الأمريكية".

وأضاف السفير الأمريكي أن هذه الخريطة هي "التمثيل الملموس"؛ للإعلان الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب قبل يومين، والذي يعترف بسيادة المغرب على صحرائه.

وأشار السفير الأمريكي إلى أنه يعتزم تقديم هذه الخريطة كهدية للملك محمد السادس.

وقام السفير الأمريكي بالتوقيع على الخريطة الكاملة للمغرب التي اعتمدتها الحكومة الأمريكية رسميا.

وجرى الإعلان عن القرار الأمريكي بالاعتراف بالسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه، أول أمس الخميس، خلال اتصال هاتفي بين الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.