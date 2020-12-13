 العراق: إخماد حريق في بئر نفطي جراء عمل تخريبي غربي كوكوك - بوابة الشروق
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العراق: إخماد حريق في بئر نفطي جراء عمل تخريبي غربي كوكوك

ارشيفية
ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 8:41 م | آخر تحديث: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 8:41 م
صرح مسؤول عراقي اليوم الأحد، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من أخماد الحريق في أحد الأبار النفطية الذي تعرض لعمل تخريبي من قبل عناصر داعش في حقل خباز النفطي غربي محافظة كركوك (250 كم شمالي بغداد).

وقال كريم حطاب وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، في بيان صحفي أن "الجهود الوطنية المخلصة في شركة نفط الشمال والجهات المساندة من الشركات الوطنية قد تمكنت وبإمكاناتها الذاتية من إخماد النيران في البئر رقم 44 في حقل خباز النفطي بوقت قياسي وغير مسبوق".

وأضاف حطاب أن "الجهود مستمرة لإطفاء وإخماد النيران في البئر رقم 33 في حقل خباز".

من جانبه، ذكر المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد أن الوزارة سخرت في وقت سابق جميع إمكاناتها لدعم وإسناد الفرق الفنية والهندسية في شركة نفط الشمال من أجل الإسراع في السيطرة على النيران وإخمادها وإعادة تأهيلهما.

كان تنظيم داعش قد استهدف فجر يوم الأربعاء الماضي بئرين نفطيين في حقل خباز النفطي غربي محافظة كركوك بعبوات ناسفة تسببت باندلاع النيران وإيقاف عمليات الإنتاج فيهما.

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