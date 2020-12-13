 فرنسا.. اعتقال 142 شخصا من المتظاهرين ضد قانون الأمن الشامل - بوابة الشروق
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فرنسا.. اعتقال 142 شخصا من المتظاهرين ضد قانون الأمن الشامل

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
رويترز
نشر في: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 5:28 ص | آخر تحديث: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 5:28 ص

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عن اعتقال 142 شخصا على خلفية المظاهرات المنددة بمشروع قانون الأمن الشامل.

وفي تغريدة له على "تويتر"، كتب دارمانان: "القوة بقيت مع القانون، هناك المئات من (المخربين) جاؤوا لارتكاب أعمال عنف".

وأضاف: "عبر استراتيجية الحزم المضادة، تم اعتقال 142 شخصا من المخربين، ما أدى إلى منعهم وحماية التجار".

ويتظاهر الفرنسيون اليوم السبت مجددا في عدة مدن، من بينها باريس وليون وبوردو وليل، ضد قانون "الأمن الشامل" لمطالبة الحكومة بالتخلي عنه، معتبرين أنه يمس بالحريات ويشجع على عنف الشرطة.

وفي العاصمة باريس، انطلقت مسيرة احتجاجية عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا من ساحة "شاتلي" (Châtelet) باتجاه ساحة الجمهورية (Place de le République).

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