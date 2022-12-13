شباب ورياضة الشرقية تنفذ فعاليات برنامج مشواري لطالبات مدرسة فاقوس الثانوية

قال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إن تنفيذ برنامج مشواري لتنمية المهارات الحياتية وإدارة المشروعات الصغيرة والتي تستهدف المرحلة السنية من 14 إلى 16 عامًا لطالبات مدرسة فاقوس الثانوية التجارية بنات، بالتعاون بين مركز شباب النمروط و ادارة فاقوس التعليمية.

وأوضح أن برنامج مشواري والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونسيف يهدف إلى تمكين الشباب والفتيات من أجل مستقبل أفضل لهم ويتيح حصول النشء والشباب على المهارات الحياتية من خلال إكسابهم مهارات وخبرات تؤهلهم لسوق العمل وإقامة مشروعات خاصة بهم.

كما أعطى الدكتور أحمد الشافعي، مدرب معتمد ببرنامج مشواري، محاضرة لطالبات مدرسة فاقوس الثانوية التجارية بنات التابعة لإدارة فاقوس التعليمية، تضمنت عدة موضوعات منها (التواصل - التفكير الإيجابي - التحفيز - حل المشكلات - اتخاذ القرار)، وتم طرح عدة أفكار لمشروعات وتقديم المشورة المهنية اللازمة لنجاحها، لافتاً إلى أنه في نهاية المحاضرة تم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالشباب وتنمية واستغلال طاقاتهم وأفكارهم الطموحة والبنًاءة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة، بالإضافة لتأهيلهم لدخول سوق العمل من خلال إقامة مشروعات خاصة بهم تدر عليهم دخلا ليحيوا حياة كريمة.