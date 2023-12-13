زيدان ولوبيتيجي أبرز المرشحين لخلافة تين هاج في يونايتد

كشف تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، عن الاسم المحتمل لخلافة الهولندي إريك تين هاج، في تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويمر مانشستر يونايتد، بواحد من أسوأ مواسمه في الفترة الأخيرة، بعدما ودع كأس الرابطة الإنجليزية، وكذلك دوري أبطال أوروبا، واحتلاله المركز السادس في البريميرليج.

وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن الإسباني جولين لوبيتيجي، المدير الفني السابق لوولفرهامبتون ومن قبله إشبيلية وريال مدريد، سيكون الأقرب لقيادة مانشستر يونايتد، حال رحيل تين هاج.

ولا يتولى لوبيتيجي قيادة أي فريق حاليًا، بعد رحيله عن وولفرهامبتون في أغسطس الماضي، ومنذ ذلك الحين، ارتبط اسمه بأندية مختلفة قامت بتغيير مدربيها، مثل نابولي وكذلك الهلال السعودي.

وأضاف التقرير، أن كل المقومات متوافرة حاليًا للوبيتيجي لقيادة مانشستر يونايتد.

وأكد التقرير، أن مجلس إدارة مانشستر يونايتد يقدر عمل لوبيتيجي وولفرهامبتون، وكذلك إتقانه للغة ومعرفته بطبيعة المنافسة في إنجلترا، بالإضافة إلى خبرته في أوروبا والذي فاز بالدوري الأوروبي مع إشبيلية، وهذا ما يجعله يتقدم على الأسماء الأخرى التي تم ذكرها في الساعات الأخيرة، مثل زين الدين زيدان الذي لا يتحدث الإنجليزية ولم يدرب خارج إسبانيا، أو جراهام بوتر أو دي زيربي.

ومع ذلك، هناك عامل آخر يجب أخذه في الاعتبار لكي يكتسب لوبيتيجي المزيد من القوة، وهو علاقته الجيدة مع جزء من لاعبي اليونايتد الحاليين، مثل سيرجيو ريجيلون ورافائيل فاران وكاسيميرو، حيث سبق وأن دربهم في ريال مدريد.