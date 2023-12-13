الفايننشال تايمز: هل أصبح حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سراباً؟

وننتقل إلى صحيفة جيروسالم بوست الإسرائيلية التي نشرت مقالا لأوري هالبيرين، العقيد الاحتياطي في الجيش الإسرائيلي، بعنوان "يجب على إسرائيل أن تبدأ بالحديث عن مستقبل غزة بعد الحرب".

يقول الكاتب إن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي الحديث عن المناقشات الجارية حول من سيحكم غزة بعد الحرب يثير قلق الجمهور الإسرائيلي، كما أن المخاوف من احتمال استمرار الصراع الدائر مع الفلسطينيين قد تزداد، بالإضافة إلى ذلك فإن غياب المبادرة السياسية يمكن أن يعيق سعي إسرائيل في الحصول على الشرعية الدولية، على الرغم من الدعم الأمريكي المتواصل.

ويشير الكاتب إلى أن التاريخ يوضح أن الاحتلال - بغض النظر عن مبرره - الذي يعقبه فترة من عدم اليقين والافتقار إلى هدف أو اتجاه سياسي واضح يمكن تحقيقه، غالبا ما يفضي إلى مقاومة محلية وصراعات طويلة الأمد، ستؤدي حتما إلى انسحاب المحتل دون تحقيق إنجازات جوهرية، ويعطي الكاتب أمثلة على ذلك مثل تورط إسرائيل في لبنان، والولايات المتحدة في العراق، والاتحاد السوفييتي في أفغانستان.

ويقول أوري هالبيرين إن المراحل الحاسمة للحرب في غزة أوشكت على الانتهاء، وبعدها سيواجه الشعب الفلسطيني واقعا قاتما من الخسائر الفادحة والآمال المتضائلة، ويرى أنه في ظل الاحتلال الإسرائيلي والاحتياجات الإنسانية الملحة لمجتمع يعادي إسرائيل، قد تكون الظروف مواتية لنمو مقاومة عدوانية جديدة، بحسب الكاتب.

ماذا ستفعل إسرائيل عندما تنتهي الحرب في غزة؟

يعتقد الكاتب أن غرس الأمل في نفوس المدنيين يعد أمرا بالغ الأهمية، ومن شأنه أن يوفر رؤية لمستقبل أكثر إشراقا، وعلى العكس من ذلك، فإن فقدان الزخم السياسي والوجود المطول للقوات الإسرائيلية في مناطق القتال قد يؤدي إلى وضع كارثي في القطاع، وقد يعني تصاعد العنف.

وعن تسلم السلطة الفلسطينية زمام الحكم في قطاع غزة بعد الحرب، يرى الكاتب أن السلطة الفلسطينية "أثبتت عجزها عن السيطرة على المنطقة، كما شجعت الإرهابيين من خلال تحويل المخصصات لهم وتثقيف جيل من الشباب حول قيم الجهاد"، لذلك يعتقد الكاتب أنها لم تعد جزءا من الحل.

ولا يرى الكاتب أن إسرائيل تطمح في تهجير سكان غزة أو حتى إعادة إحياء مستوطنات ما قبل عام 2005، ومن وجهة نظر الكاتب فإن الطريقة الوحيدة لضمان نجاح الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة تكون من خلال نزع السلاح والإشراف الدولي القوي؛ لمنع غزة من التحول إلى معقل للإرهاب، بحسب الكاتب.

ويشرح الكاتب الخطوط العريضة للخطة في قطاع غزة والمكونة من ثلاث مراحل:

أولا، المرحلة الوقائية (لمدة عام على الأقل) وتركز على تحييد قدرات حماس والمنظمات الإرهابية الأخرى في قطاع غزة مع التركيز على هدم البنية التحتية الإرهابية.

ثانيا، مرحلة الاستقرار (3-5 سنوات) وتهدف إلى إعادة إنشاء الحدود والمعابر، بما في ذلك بناء سياج تحت الأرض على طول الحدود المصرية-غزة لمنع التهريب واستعادة الأمن، كما أن انسحاب الجيش الإسرائيلي من مراكز المدن من شأنه أن يسمح لقوات الشرطة الدولية بالدخول، مع الحفاظ على القدرات الإسرائيلية لاتخاذ إجراءات محلية لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء غزة، وفي الوقت نفسه يجب تحفيز الاقتصاد، ودعم نزع السلاح في غزة من خلال المساعدات الإنسانية وخطط إعادة الإعمار.

ثالثا، مرحلة إعادة الإعمار (3-5 سنوات) وتتضمن انسحابا إسرائيليا كاملا من الحدود الدولية، وإقامة نظام سياسي محلي يحكمه دستور، وتسهيل إجراء انتخابات حرة وديمقراطية، وتهدف هذه المرحلة أيضا إلى تهيئة الظروف لإنشاء الموانئ والمطارات، مع ضمان الإشراف الأمني إما من قبل إسرائيل أو من قبل هيئة متفق عليها دوليا.

ويختم الكاتب بالقول إن التدرج بين المراحل يتوقف على أداء الجانب الفلسطيني ونأيه عن الإرهاب، بحسب تعبيره.