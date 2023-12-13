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منظمة الصحة العالمية ترصد زيادة في نسبة سائقي الدراجات الذين يتوفون جراء حوادث الطرق

جنيف - د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 ديسمبر 2023 - 3:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 ديسمبر 2023 - 3:57 م

سجلت منظمة الصحة العالمية زيادة في نسبة سائقي الدراجات الذين يلقون حتفهم في حوادث الطرق حول العالم، حتى في ظل تراجع إجمالي حالات الوفاة في الحوادث.

وقالت المنظمة اليوم الأربعاء إنه على الرغم من أن حالات الوفاة في حوادث الطرق لكل 1000 شخص تراجعت بنسبة 16% ما بين 2010 و 2021، فإن نسبة سائقي الدراجات بين حالات الوفاة في أنحاء العالم ارتفعت من 5% إلى 6%.

ويلقى نحو 3200 شخص حتفهم يوميا حول العالم في حوادث الطرق. ووفقا للتقدريرات، فإن 19ر1 مليون شخص لقوا حتفهم خلال عام 2021.

ويقول إتيان كروج، الخبير في منظمة الصحة العالمية، إن حوادث الطرق من أكثر أسباب الوفاة شيوعا بين الأطفال والبالغين حتى 29 عاما.

ونحو 30% من حالات الوفاة تم تسجيلها بين أشخاص يستقلون السيارات، و70% بين المشاه وسائقي الدراجات وراكبي الدراجات البخارية ومستخدمي الطرق الآخرين.

ويشار إلى أن 2ر0% من طرق العالم فقط خصصت حارات من أجل سائقي الدراجات.

ونصح كروج سائقي الدراجات بارتداء الخوذات. كما أضاف أنه يتعين عليهم القيادة بحذر.


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