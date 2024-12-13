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كشف إبراهيم عادل، لاعب بيراميدز، أهمية تواجد الجماهير في المدرجات سواء في المباريات المحلية أو الدولية.

وقال إبراهيم عادل في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "بيراميدز فتح لي الباب لانتقل إلى أي نادي في مصر ولكني أريد الرحيل للاحتراف لأكون مميزًا مثل صلاح ومرموش".

وأضاف: "أنتظر مباريات المنتخب لأنها الوحيدة التي أخوض فيها المباريات في حضور الجماهير، تستطيع جذب تحية الجماهير من خلال مهارة في المباراة".

وعن أولمبياد باريس قال: "جيل أولمبياد باريس لم يكن الأفضل ولكننا كنا قريبين ومساندين لبعض، وجيل أولمبياد طوكيو كان أقوى".

وأنهى إبراهيم عادل تصريحاته: "كنت أتمنى أن يخوض صلاح أولمبياد باريس معنا".