نجم يونايتد يطالب زملائه بالتحسن قبل الديربي أمام السيتي

قال البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، إن فريقه يجب أن يعمل على إصلاح أخطائه بدلا من التفكير في الأداء السيء لمنافسه في مواجهة مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن الأنظار ستتجه إلى ملعب "الاتحاد" بعد غد الأحد، حيث يتطلع البرتغالي روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، لتذوق طعم الانتصار في ديربي مانشستر.

وكان أموريم قد حقق فوزا كبيرا على حساب مانشستر سيتي، مع فريقه السابق سبورتنج لشبونة 4-1 في دوري أبطال أوروبا، وكان ذلك واحدا من آخر مبارياته كمدرب للفريق البرتغالي قبل الانضمام إلى مانشستر يونايتد.

وكانت تلك الهزيمة من ضمن 7 هزائم تعرض لها الإسباني بيب جوارديولا مدرب السيتي، من أصل 10 مباريات، والتي حقق خلالها فوزا وحيدا، لكن فيرنانديز استبعد أن ذلك الوقت هو المناسب لمواجهة مانشستر سيتي.

وعلق قائد مانشستر يونايتد: "هذا لم يغير أي شيء بالنسبة لنا، وبالنسبة لوضعهم في الوقت الحالي، لأننا يجب علينا التفكير في أنفسنا"

وأضاف: "نعلم جميعا أن تلك المباراة كبيرة ولديهم لاعبين كبار وربما لم يحققوا الفوز في المباريات الماضية لكن الجميع يتوقع منهم أن يفعلوا ذلك".

وتابع فيرنانديز: "علينا أن نركز على أنفسنا لأننا لم نصل إلى المستوى الذي نرغب في أن نكون عليه، لذلك لا يجب علينا التفكير في تلقى دفعة من الآخرين".

وأوضح: "يجب علينا أن نفكر في أنفسنا، وأن نقوم بالعمل الذي نحتاج إليه لكي نحسن مركزنا في الدوري نحتاج إلى النقاط، لذلك ليس مهما هوية الخصم الذي سنلعب ضده".