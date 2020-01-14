الحكومة العراقية: لن نتراجع عن قرار إخراج القوات الأجنبية من بلادنا

أكد وليام وردة المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن حكومة بلاده لن تتراجع عن قرار مجلس النواب القاضي بإخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية.

وأضاف وردة ـ حسبما افادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الثلاثاء ـ أنه لا يوجد اتفاق مع الولايات المتحدة بهذا الشأن .. مشيرًا إلى أن العراق لن يوقع على اتفاق يتعلق بإبقاء القوات الأجنبية للقتال ضد تنظيم "داعش".

وأكد المتحدث العراقي أن الحكومة ستدعم تصويت البرلمان الخاص بانسحاب القوات الأمريكية من البلاد، وذلك على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في ميليشيات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.