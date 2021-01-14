سلطنة عمان تطرح سندات للمرة الثالثة منذ أكتوبر لسد العجز

أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، بأن سلطنة عمان عادت إلى سوق الديون للمرة الثالثة في أقل من ثلاثة أشهر.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة رفضت الافصاح عن هويتها القول إن أكبر دولة مصدّرة للنفط خارج منظمة أوبك تبيع سندات على شرائح، وأنها تتطلع إلى بيع السندات أجل عشر سنوات بعائد عند 625ر6% وأجل 30 عاما بين 625ر7% و750ر7%، بينما السندات المستحقة في 2025 عند 875ر4%.

ومن المتوقع إغلاق الطرح اليوم الخميس، وتحتاج عمان إلى اقتراض نحو 4.2 مليار دولار هذا العام لتغطية العجز المالي الذي تفاقم بعد انخفاض أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا على الأوضاع المالية للبلاد.

وكانت البلاد جمعت 500 مليون دولار من طرح للسندات في نوفمبر تستحق في 2027 و2032 . وكان السلطنة عادت إلى أسواق الديون العالمية في أكتوبر الماضي لأول مرة في أكثر من عام وجمعت ملياري دولار من طرح بأجلي 7 و 12 عاما.