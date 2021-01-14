 فيديو.. المركزية لحدائق الحيوان تكشف تفاصيل مشروع تطوير حديقة الأسماك - بوابة الشروق
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فيديو.. المركزية لحدائق الحيوان تكشف تفاصيل مشروع تطوير حديقة الأسماك

نور رشوان
نشر في: الخميس 14 يناير 2021 - 11:22 ص | آخر تحديث: الخميس 14 يناير 2021 - 11:22 ص

أشاد الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، بالتطوير الذي شهدته حديقة الأسماك، خلال الفترة الماضية.

وقال رجائي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الخميس، إنه تم تطوير البحيرة الموجودة في حديقة الأسماك، مشيرًا إلى استمتاع الكثير من الزائرين من سكان حي الزمالك والمناطق المحيطة بها.

وأضاف أنه تم أيضًا تطوير جميع مرافق الحديقة من دورات مياه وغيرها على أعلى مستوى، بالإضافة إلى تطوير الجبلاية وتشغيل بعض الأحواض، وهو ما أدى إلى زيادة أعداد الأسماك بها.


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