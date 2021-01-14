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تراجع طفيف لأسعار النفط

د ب أ
نشر في: الخميس 14 يناير 2021 - 3:17 م | آخر تحديث: الخميس 14 يناير 2021 - 3:17 م

سجلت أسعار النفط، تراجعات اليوم الخميس لليوم الثاني على التوالي، حيث تثير مؤشرات ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وعمليات الإغلاق الناتجة عنها مخاوف بشأن الطلب.

 

وتراجع خام برنت تسليم مارس بنسبة 0.2% إلى 55.95 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.1% إلى 52.87 دولار.

 

وساعد تراجع مخزونات الخام الأمريكية وبيانات التجارة الصينية الإيجابية في الحد من الخسائر.

 

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 53 دولارا للبرميل في عامي 2021 و2022، مقارنة بمتوسط 42 دولارا للبرميل في عام 2020.

 


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