 شرطة هونج كونج تعتقل 11 شخصا يشتبه في مساعدتهم نشطاء على الفرار لتايوان - بوابة الشروق
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شرطة هونج كونج تعتقل 11 شخصا يشتبه في مساعدتهم نشطاء على الفرار لتايوان

د ب أ
نشر في: الخميس 14 يناير 2021 - 6:43 ص | آخر تحديث: الخميس 14 يناير 2021 - 6:43 ص

 اعتقلت شرطة هونج كونج 11 شخصا للاشتباه في مساعدتهم نشطاء مؤيدين للديمقراطية حاولوا الفرار إلى تايوان في أغسطس.

وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست أن هناك محاميا بين الأشخاص الـ 11 الذين اعتقلوا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

واتهمتهم السلطات بمساعدة 12 من سكان هونج كونج الذين حاولوا الفرار إلى تايوان على متن زورق لكن تم احتجازهم من جانب شرطة شنتشن البحرية في جنوب الصين.

وحُكم على عشرة من المجموعة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في الصين. أما الاثنان المتبقيان ، وهما قاصران ، فتم تسليمهما إلى شرطة هونج كونج.

وتبحث الشرطة عن شركاء محتملين لهؤلاء الأشخاص.

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