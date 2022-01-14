وفاة السفير المصري في روما علاء رشدي

نعت وزارة الخارجية السفير علاء رشدي، سفير مصر في روما، الذي وافته المنية منذ قليل اليوم.

وتقد سامح شكري وزير الخارجية وجميع أعضاء الوزارة بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد ولجميع زملائه وأصدقائه، يدعون المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته الصبر والسلوان.

وقالت الخارجية في بيان لها إن المرحوم السفير علاء رشدي كان مثالاً يُحتذى به في دماثة الخلق، يحظىَ بمحبة الجميع؛ كما كان نموذجاً للإخلاص المهني وقدوة في العمل الدؤوب الجاد طوال مسيرة عمله المتميزة بديوان وزارة الخارجية وبعثاتنا بالخارج.