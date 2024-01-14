 استطلاع: ثبات معدل عدم تأييد رئيسة بيرو عند 85% - بوابة الشروق
الأحد 14 يناير 2024 11:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

استطلاع: ثبات معدل عدم تأييد رئيسة بيرو عند 85%

ليما - د ب أ
نشر في: الأحد 14 يناير 2024 - 11:01 م | آخر تحديث: الأحد 14 يناير 2024 - 11:01 م
ظل معدل عدم تأييد رئيسة بيرو دينا بولوارتي ثابتا عند 85% في يناير، حسبما أظهر استطلاع أجرته شركة "داتوم انترناشيونال" ونشرته صحيفة "ال كوميرسيو".

وارتفعت نسبة تأييد بولوارتي نقطة واحدة مئوية إلى 10% مقارنة بالشهر السابق، حسبما اظهر الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 6 إلى 9 يناير. وكان معدل عدم التأييد بنسبة 85% في ديسمبر الماضي و84% في الشهر السابق عليه.

وتحت حكم بولوارتي، كان اقتصاد بيرو، أحد أسوأ الاقتصادات أداء من بين الاسواق الناشئة في عام 2023 ،حيث ضربت البلاد اضطرابات سياسية وطقس سيء.

وطالب 63% من المشاركين في الاستطلاع باستبدال الحكومة تماما، بما في ذلك رئيس الوزراء البرتو اوتارولا. وفي الاستطلاع، حصل أداء اوتارولا على معدل عدم تأييد بلغ 76%.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك