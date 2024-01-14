استطلاع: ثبات معدل عدم تأييد رئيسة بيرو عند 85%

ظل معدل عدم تأييد رئيسة بيرو دينا بولوارتي ثابتا عند 85% في يناير، حسبما أظهر استطلاع أجرته شركة "داتوم انترناشيونال" ونشرته صحيفة "ال كوميرسيو".



وارتفعت نسبة تأييد بولوارتي نقطة واحدة مئوية إلى 10% مقارنة بالشهر السابق، حسبما اظهر الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 6 إلى 9 يناير. وكان معدل عدم التأييد بنسبة 85% في ديسمبر الماضي و84% في الشهر السابق عليه.



وتحت حكم بولوارتي، كان اقتصاد بيرو، أحد أسوأ الاقتصادات أداء من بين الاسواق الناشئة في عام 2023 ،حيث ضربت البلاد اضطرابات سياسية وطقس سيء.



وطالب 63% من المشاركين في الاستطلاع باستبدال الحكومة تماما، بما في ذلك رئيس الوزراء البرتو اوتارولا. وفي الاستطلاع، حصل أداء اوتارولا على معدل عدم تأييد بلغ 76%.