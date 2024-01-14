مهاجم موزمبيق: التعادل مع مصر مهم للغاية

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أكد كليسيو باكوي، مهاجم منتخب موزمبيق أهمية التعادل أمام المنتخب الوطني المصري، في افتتاح مشوار المنتخبين ببطولة كأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار 2023».

المنتخب الوطني افتتح مشواره في النسخة الحالية من أمم إفريقيا بالتعادل 2-2 أمام موزمبيق، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وقال كليسيو باكوي في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: «لقد كانت مواجهة صعبة ولكننا لعبنا مباراة جيدة، وهذا أمر رائع بالنسبة لنا.. الآن نريد التركيز والاستعداد للمواجهة المقبلة أمام كاب فيردي».

وأضاف: «سعيد بهدفي في لقاء اليوم، والتسجيل مهمتي، التعادل مهم للغاية بالنسبة لنا، وفي انتظار ما سنفعله في الجولة الثانية».

ويلتقي المنتخب الوطني في المباراة الثانية أمام غانا يوم الخميس المقبل 18 يناير الجاري، ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة كاب فيردي يوم الإثنين المقبل 22 من الشهر ذاته.